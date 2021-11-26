В резиденции королевы Елизаветы II установили еще одну елку

Виндзорский замок, который сейчас является основной резиденцией королевы Елизаветы II, начали украшать к Рождеству.

Зеленая елка высотой 15 футов (4,5 метров) была на днях установлена в Багровой гостиной Виндзорского замка. Украшено праздничное дерево большими красными шарами разных оттенков, а также сосульками и белыми гирляндами. Посетители замка смогут увидеть елку с 25 ноября 2021 по 3 января 2022 года.

Елка в Виндзорском замке / Getty Images

Также читайте Королева Елизавета II присутствовала на двойных крестинах детей принцессы Евгении и Зары Тиндолл

Ранее мы показывали 20-футовую (6-метровую) елку, установленную в Георгиевской часовне готического замка 1070 года основания. Дерево украшено в классическом стиле лампочками, а также красными и золотыми елочными игрушками. А на самой верхушке сидит большая кукла. Предполагается, что она символизирует саму королеву.

Интересно, что в подготовке к зимним праздникам в замке существует несколько традиций, и одна из них - украшать Виндзор именно живыми елками. Начало этому было положено еще во времена королевы Виктории. Ее муж Альберт распорядился привезти ель сорта Нордман из Германии во дворец, и с того времени именно эти деревья выращивают в Большом парке Виндзорского замка и ими украшают дворец на Рождество.

Елка королевы Елизаветы II в Георгиевской часовне / Getty Images

Тем временем The Mirror сообщает, что королева Елизавета II заверила своих родных, что чувствует себя лучше и отправится в Сандрингем на рождественские праздники и зимние каникулы. Вот только пока не известно, полетит монарх на вертолете или поедет поездом.

Читайте также: