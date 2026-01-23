ТСН в социальных сетях

В Риме состоялось прощание с модельером Валентино Гаравани

Гаравани умер в понедельник, 19 января, в своем доме в Риме.

Прощание с модельером Валентино Гаравани

Прощание с модельером Валентино Гаравани / © Associated Press

В возрасте 93 лет ушел из жизни один из самых известных представителей модной индустрии — модельер и основатель Модного дома Valentino Валентино Гаравани. Прощание с ним состоялось в Риме 23 января.

/ © Associated Press

© Associated Press

Почтить память модельера пришли его друзья, члены семьи и поклонники. Служба состоялась в церкви Санта-Мария-дельи-Анджели.

/ © Associated Press

© Associated Press

На прощании были замечены также такие дизайнеры, как Том Форд, Алессандро Микеле, Брунелло Кучинелли, Мария Грация Кьюри, Пьерпаоло Пиччоли и Донателла Версаче, а также такие звезды, как Энн Хэтэуэй и Оливия Палермо, которые тесно сотрудничали с Гаравани на протяжении многих лет. Также в объективы фотографов попала Анна Винтур и Элизабет Херли с сыном.

Элизабет Херли и ее сын Дэмин, который надел ярко-красный шарф, чтобы почтить покойного дизайнера / © Getty Images

Элизабет Херли и ее сын Дэмин, который надел ярко-красный шарф, чтобы почтить покойного дизайнера / © Getty Images

Оливия Палермо и ее муж Йоханнес Гьюбл / © Getty Images

Оливия Палермо и ее муж Йоханнес Гьюбл / © Getty Images

Энн Хэтэуэй / © Associated Press

Энн Хэтэуэй / © Associated Press

Энн Хэтэуэй / © Associated Press

Энн Хэтэуэй / © Associated Press

Донателла Версаче / © Associated Press

Донателла Версаче / © Associated Press

Донателла Версаче / © Associated Press

Донателла Версаче / © Associated Press

Анна Винтур / © Associated Press

Анна Винтур / © Associated Press

Том Форд / © Associated Press

Том Форд / © Associated Press

Брюс Хуксема (слева) и Джанкарло Джамметти (слева) / © Associated Press

Брюс Хуксема (слева) и Джанкарло Джамметти (слева) / © Associated Press

