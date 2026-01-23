- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 19
- Время на прочтение
- 1 мин
В Риме состоялось прощание с модельером Валентино Гаравани
Гаравани умер в понедельник, 19 января, в своем доме в Риме.
В возрасте 93 лет ушел из жизни один из самых известных представителей модной индустрии — модельер и основатель Модного дома Valentino Валентино Гаравани. Прощание с ним состоялось в Риме 23 января.
Почтить память модельера пришли его друзья, члены семьи и поклонники. Служба состоялась в церкви Санта-Мария-дельи-Анджели.
На прощании были замечены также такие дизайнеры, как Том Форд, Алессандро Микеле, Брунелло Кучинелли, Мария Грация Кьюри, Пьерпаоло Пиччоли и Донателла Версаче, а также такие звезды, как Энн Хэтэуэй и Оливия Палермо, которые тесно сотрудничали с Гаравани на протяжении многих лет. Также в объективы фотографов попала Анна Винтур и Элизабет Херли с сыном.