В ярком брючном костюме: королева София посетила церемонию в Мадриде

Испанская королева София посетила светское мероприятие в Мадриде.
Мать короля Филиппа VI присутствовала на церемонии вручения Премии за покровительство ибероамериканским странам, которая прошла в Королевской академии изящных искусств Сан-Фернандо в Мадриде.
Ее Величество появилась на мероприятии в синем брючном костюме, состоящем из удлиненного твидового жакета, топа и брюк в тон. София держала в руках платок и сумку, а обута была в черные туфли с круглыми носами на невысоких каблуках.
Королева дополнила свой образ множеством золотых украшений на шее, серьгами-висюльками и брошью на жакете в виде цветка, также у нее на запястье было несколько браслетов, а на пальцах несколько колец.
Королева София в последнее время любит брючные костюмы и часто именно их выбирает для публичных выходов. Вот несколько ее образов недавнего времени.
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