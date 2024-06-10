В роддом уже скоро: как выглядит принцесса Раджва на последних месяцах беременности

В Иордании состоялись праздничные мероприятия по случаю 25-летия пребывания на троне короля Абдаллы II.

Супурга короля – королева Рания – поделилась в своем Instagram снимками с торжественного мероприятия, которое посетила вся их семья. Наше внимание особенно привлекла невестка королевской четы – принцесса Раджва, которая вот-вот родит первенца старшему сыну королевской четы – кронпринцу Хусейну. В июне 2024 года пара отпраздновала первую годовщину свадьбы, а вскоре впервые станет родителями.

(листайте фото вправо)

Раджва появилась на мероприятии в платье от бренда HONAYDA из Саудовской Аравии, что символично, ведь Раджва оттуда родом. Бренд показал в Instagram, как создавалось платье, на пошив которого ушло 950 часов.

"Дом HONAYDA имеет честь быть частью специального празднования 25-го серебряного юбилея Иорданского Хашимитского Королевства. Мы с гордостью представляем царственный, сделанный на заказ образ для Ее Королевского Высочества принцессы Раджвы Аль Хусейн, специально разработанный @honayda_serafi и созданный умелыми руками иорданских мастеров, чтобы увенчать это историческое событие", - написано в подписи.

(листайте фото вправо)

Принцесса Раджва собрала волосы в прическу, сделала легкий макияж и надела серьги-висюльки. На снимке она запечатлена сидя, но даже так хорошо видно ее уже такой большой беременный живот.

Напомним, ранее мы рассказывали 10 интересных фактов об отношениях принцессы Раджвы и принца Хусейна.

Читайте также: