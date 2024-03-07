В романтической блузке и юбке на молнии: женственный образ пресс-секретаря Байдена

Карин Жан-Пьер выбрала для своего появления перед журналистами наряд светлых оттенков.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер продемонстрировала на брифинге в Вашингтоне новый аутфит, который получился нежным и женственным.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Карин предстала в романтической голубой рубашке со скрытыми пуговицами, рукавами-фонариками и рюшами на манжетах. Верх она скомбинировала с белой юбкой-карандашом на молнии и с тканевым поясом. Обута Жан-Пьер была в черные замшевые сапоги.

Карин Жан-Пьер / Фото: Getty Images

Лук пресс-секретарь дополнила серьгами с жемчугом и серебряным браслетом.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Напомним, Карин Жан-Пьер на церемонии вручения Международной женской награды за мужество появилась в обтягивающем платье цвета морской волны с разноцветным цветочным принтом.

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