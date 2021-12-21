В романтической блузке с рюшами и бантом: Елена Зеленская встретилась с детьми

Первая леди Украины показала, как она с детьми разрисовывала игрушки для елки.

Елена Зеленская опубликовала в Instagram милое видео с ее встречи с детьми с особыми образовательными потребностями. Эти дети создали эскизы, по которым создали игрушки, которыми украсили елку возле Офиса президента. Всего было изготовлено 125 игрушек.

"Начав традицию в прошлом году, я очень хотела ее продолжить. Итак, мы направили общественным организациям и волонтерам со всей страны необходимые для творчества материалы и краски и попросили использовать воображение для того, чтобы вместе украсить елку возле Офиса Президента. Вместо этого получили игрушки, которые разрисовали .

На этот раз собралась еще большая коллекция – 125 шаров, каждый из которых уникален. Давайте рассматривать их вместе. Выбирать любимую и загадывать желания. Оно обязательно сбудется! Ибо праздник, созданный собственноручно, всегда приносит чудеса. Спасибо всем, кто приобщился к этому особенному чуду!" – написала Елена.

На видео первая леди предстала в романтической белой блузке с рюшами на воротнике и манжетах, а также черной лентой-бантиком. Верх она сочетала с широкими брюками.

Чтобы выйти на улицу, сверху Елена надела светло-серое пальто. Она вместе с мультипликационными героями украсила елку этими игрушками.

Напомним, во время открытия праздничного городка "Николай принимает друзей" на улице Банковой Зеленская появилась там в белом стильном пальто с большими накладными карманами и черными пуговицами. На ней также были черная водолазка и черные кожаные сапоги на шпильках.

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