В романтической цветочной блузке и широких брюках: японская принцесса Айко в объективах папарацци

Дочь императора Нарухито и императрицы Масако подловили по дороге на учебу.

В объективы папарацци попала японская принцесса Айко, которая шла на занятия в университет Гакушуина в Токио.

Принцесса Айко / Фото: Associated Press

Принцесса выглядела отлично. На ней была романтичная белая блузка с цветочным принтом и рюшами, из-под которой выглядывал черный топ. Верх она скомбинировала с брюками-палаццо цвета слоновой кости.

Принцесса Айко / Фото: Associated Press

Обута она была в кожаные коричневые балетки со светлыми носками. На плече у нее висела черная сумка. Волосы Айко собрала в хвост, а на лицо надела белую защитную маску. В ушах у нее были элегантные жемчужные серьги, а на шее кулон в виде буквы А на цепочке.

Принцесса Айко / Фото: Associated Press

Напомним, во время прогулки по ферме Айко была одета в жакет молочного оттенка, белый топ и черные брюки с небольшими разрезами спереди.

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