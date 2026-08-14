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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Время на прочтение
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В романтичной блузке с вышивкой и рюшами: премьер-министр Дании пообщалась с журналистами

Метте Фредериксен ответила на вопросы журналистов в Копенгагене перед заседанием в парламенте.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Метте Фредериксен

Метте Фредериксен / © Getty Images

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен пообщалась с представителями СМИ в здании парламента в Копенгагене. Это прошло перед встречей, посвященной вопросам, касающимся мигрантов, недавно прибывших в испанский анклав Сеута.

Метте Фредериксен / © Getty Images

Метте Фредериксен / © Getty Images

Для официального мероприятия политик выбрала романтичную молочную блузку свободного кроя. Она была украшена мелкой черной цветочной вышивкой, ажурными вставками на плечах и небольшими пуговицами.

Особенностью наряда стал высокий воротник с волнистыми рюшами и контрастной черной окантовкой. Метте сочетала блузку с классическими черными брюками.

Метте Фредериксен / © Getty Images

Метте Фредериксен / © Getty Images

Премьер дополнила свой образ небольшими золотыми серьгами. Волосы она собрала в лаконичную прическу, открыв лицо, а в макияже сделала акцент на глазах.

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