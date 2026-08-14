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В романтичной блузке с вышивкой и рюшами: премьер-министр Дании пообщалась с журналистами
Метте Фредериксен ответила на вопросы журналистов в Копенгагене перед заседанием в парламенте.
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен пообщалась с представителями СМИ в здании парламента в Копенгагене. Это прошло перед встречей, посвященной вопросам, касающимся мигрантов, недавно прибывших в испанский анклав Сеута.
Для официального мероприятия политик выбрала романтичную молочную блузку свободного кроя. Она была украшена мелкой черной цветочной вышивкой, ажурными вставками на плечах и небольшими пуговицами.
Особенностью наряда стал высокий воротник с волнистыми рюшами и контрастной черной окантовкой. Метте сочетала блузку с классическими черными брюками.
Премьер дополнила свой образ небольшими золотыми серьгами. Волосы она собрала в лаконичную прическу, открыв лицо, а в макияже сделала акцент на глазах.