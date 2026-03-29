В роскошном белом наряде: княгиня Шарлин с мужем и детьми встречала Папу Римского в Монако

Княгиня Шарлин и князь Альбер II с Папой Римским и детьми / © Associated Press

Визит Папы Римского в Монако стал первым за почти 500 лет со времен Папы Павла III в 1538 году. Во время этого однодневного визита Папу Льва XIV встречали князь Альбер II, его супруга княгиня Шарлин и их дети — принц Жак и принцесса Габриэлла, а также сестры князя и другие его родественники.

Папа также встретился с католической общиной в соборе и провел мессу на стадионе имени Людовика II.

Папа Римский прибыл на вертолетную площадку в Монако, где его ожидала княжеская семья Гримальди, которая на протяжении всего мероприятия демонстрировала теплоту и естественность. Дети, в свою очередь, были внимательны, осознавали свою роль и с легкостью участвовали в происходящем, как и подобает подобному событию.

Княгиня Шарлин появилась на встрече в белом пальто от Elie Saab, под которым было белое платье тоже от этого бренда. Она надела белую кружевную мантилью на голову и солнцезащитные очки от Fendi, поскольку день выдался очень солнечным. У Шарлин была красивая прическа, жемчужные серьги в ушах, а легкий макияж. У княгини Монако, как у католички, есть привилегия носить белое на встречах с Папой Римским.

Княгиня Шарлин с дочерью принцессой Габриэллой / © Associated Press

Ее дочь принцесса Габриэлла также была в белом наряде — пальто с кружевным воротником и балетках. А князь Альбер II и принц Жак были в классических костюмах.

Княгиня Шарлин, Папа Римский Лев XIV и князь Альбер II с детьми Жаком и Габриэллой / © Getty Images

На прошлой неделе, напомним, в Ватикан приезжала королевская чета Испании. В соответствии с протоколом, королева Летиция в очередной раз продемонстрировала привилегию носить белое, которая зарезервирована для королев католических монархий.

