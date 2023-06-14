Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В роскошном голубом платье: королева Рания на благотворительном мероприятии

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
1154
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В роскошном голубом платье: королева Рания на благотворительном мероприятии

Принцесса Иман и королева Рания / Фото: Associated Press

Королева надела платье из кутюрной коллекции.

12 июня королева Иордании Рания посетила мероприятие по сбору средств Фонда борьбы с раком короля Хусейна (KHCF). Королева и ее муж Абдалла II являются покровителями этой организации.

Рания - обладательница изысканного вкуса и безупречного стиля, что в очередной раз продемонстрировала. Королева появилась на публике в длинном голубом кутюрном платье от бренда Elie Saab из коллекции весна-лето 2023. Платье было создано из декорированной вышивкой и бисером ткани, для Рании оно было изготовлено на заказ, поскольку оригинальная версия наряда предусматривает полностью открытые плечи и декольте-сердце.

Образ она дополнила укладкой, красивым макияжем, украшениями и особым клатчем от бренда Jennifer Chamandi. На маленькой сатиновой сумке королевы была надпись на арабском языке, которая означает имя ее дочери Иман, буквальный перевод звучит как: "Моя Иман". Это тот же клатч, который Рания носила на свадьбе принцессы Иман весной этого года.

(Чтобы посмотреть все фото с мероприятия, листайте галерею Instagram вправо).

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1154
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация