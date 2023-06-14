В роскошном голубом платье: королева Рания на благотворительном мероприятии

12 июня королева Иордании Рания посетила мероприятие по сбору средств Фонда борьбы с раком короля Хусейна (KHCF). Королева и ее муж Абдалла II являются покровителями этой организации.

Рания - обладательница изысканного вкуса и безупречного стиля, что в очередной раз продемонстрировала. Королева появилась на публике в длинном голубом кутюрном платье от бренда Elie Saab из коллекции весна-лето 2023. Платье было создано из декорированной вышивкой и бисером ткани, для Рании оно было изготовлено на заказ, поскольку оригинальная версия наряда предусматривает полностью открытые плечи и декольте-сердце.

Образ она дополнила укладкой, красивым макияжем, украшениями и особым клатчем от бренда Jennifer Chamandi. На маленькой сатиновой сумке королевы была надпись на арабском языке, которая означает имя ее дочери Иман, буквальный перевод звучит как: "Моя Иман". Это тот же клатч, который Рания носила на свадьбе принцессы Иман весной этого года.

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