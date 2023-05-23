В роскошном голубом платье: королева Рания на девичнике будущей жены своего сына

Королева Иордании Рания организовала девичник для своей будущей невестки Раджвы – невесты кронпринца Хусейна – старшего сына Рании и короля Абдаллы II.

Кронпринц Хусейн и Раджва должны пожениться в Иордании 1 июня во дворце Захран в Аммане. Прошлой ночью королева Рания организовала так называемую "Ночь хны" - это своеобразный девичник.

(листайте фото вправо)

В Instagram Ее Величество поделилась несколькими фотографиями, на которых она запечатлена со своей будущей невесткой Раджвой и другими гостями на предсвадебной вечеринке.

"Ни один праздник не был бы полным без нашей иорданской семьи. Поздравляем нашу прекрасную Раджву!", - написала Рания под фотографиями.

(листайте фото вправо)

Также читайте Трогательно до слез: королева Рания опубликовала видео в честь предстоящей свадьбы сына

На вечеринке королева Рания появилась в сшитом на заказ платье от Saiid Kobeisy с длинными рукавами и пышным подолом, расшитое бисером и камнями красивыми цветочными узорами. В ушах у Рании были голубые серьги с камнями от Vanleles Diamonds, волосы она заколола сзади заколкой и обула голубые туфли-лодочки на каблуках.

Невеста появилась на празднике в белом платье с золотой вышивкой и покрывающей голову вуалью, сшитом саудовским дизайнером HONAYDA.

Раджва была в белых туфлях-лодочках, ее волосы были собраны в низкий пучок, а на лице был красивый макияж.

Напомним, для своей дочери принцессы Иман, которая вышла замуж 12 марта, королева Рания организовывала подобный девичник.

Читайте также: