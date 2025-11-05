ТСН в социальных сетях

В роскошном кобальтовом платье и бриллиантовой тиаре: королева Летиция посетила банкет

Королева Летиция и король Филипп VI устроили прием для султана Омана в Королевском дворце в Мадриде.

Ольга Кузьменко
Королева Летиция

Королева Летиция / © Getty Images

53-летняя испанская королева выбрала для торжественного банкета кобальтово-синее платье с бантами на рукавах, пышным подолом от испанского бренда The 2nd Skin. Его Летиция носила во время государственного банкета в Нидерландах в 2024 году.

Роскошный вечерний лук королева дополнила бриллиантовой тиарой с жемчужинами от Сartier, серьгами-клипсами с бриллиантами и любимым кольцом Coreterno. Волосы в этот раз Летиция распустила и сделала волнистую укладку, а ее макияж был выполнен в розовых оттенках. А на груди у нее был орден.

Королева Летиция / © Getty Images

Королева Летиция / © Getty Images

Король Филипп VI встречал гостя в черном фраке, белой рубашке и галстуке-бабочке. На нем были идеально начищенные туфли и несколько орденов.

Султан Омана, король Филипп VI и королева Летиция / © Getty Images

Султан Омана, король Филипп VI и королева Летиция / © Getty Images

Напомним, на церемонии приветствия в Мадриде вчера днем королева Летиция появилась в очень красивом небесно-голубом платье миди от Manuel Pertegaz с разноцветной цветочной вышивкой и бантом на шее, сперва прикрыв его длинным черным пальто, а потом сняла его и произвела фурор. Платье, к слову, королева также уже носила ранее.

Королева Летиция / © Getty Images

Королева Летиция / © Getty Images

