В роскошном кобальтовом платье и бриллиантовой тиаре: королева Летиция посетила банкет
Королева Летиция и король Филипп VI устроили прием для султана Омана в Королевском дворце в Мадриде.
53-летняя испанская королева выбрала для торжественного банкета кобальтово-синее платье с бантами на рукавах, пышным подолом от испанского бренда The 2nd Skin. Его Летиция носила во время государственного банкета в Нидерландах в 2024 году.
Роскошный вечерний лук королева дополнила бриллиантовой тиарой с жемчужинами от Сartier, серьгами-клипсами с бриллиантами и любимым кольцом Coreterno. Волосы в этот раз Летиция распустила и сделала волнистую укладку, а ее макияж был выполнен в розовых оттенках. А на груди у нее был орден.
Король Филипп VI встречал гостя в черном фраке, белой рубашке и галстуке-бабочке. На нем были идеально начищенные туфли и несколько орденов.
Напомним, на церемонии приветствия в Мадриде вчера днем королева Летиция появилась в очень красивом небесно-голубом платье миди от Manuel Pertegaz с разноцветной цветочной вышивкой и бантом на шее, сперва прикрыв его длинным черным пальто, а потом сняла его и произвела фурор. Платье, к слову, королева также уже носила ранее.