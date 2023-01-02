В роскошном костюме, на "Роллс-Ройсе" и с собакой: образ первой леди Бразилии на инаугурации мужа

Для президента Бразилии это будет уже третья церемония инаугурации, а для его жены Росангелы - первая.

Избранный президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва прибыл на инаугурацию, которая состоялась 1 января 2023 года, на роскошном кабриолете Rolls-Royce со своей женой Росангелой да Силва, избранным вице-президентом Джеральдо Алкмином и его женой Марией-Люсией Рибейро Алкмин.

Инаугурация президента Бразилии / Фото: Associated Press

Инаугурация президента Бразилии / Фото: Associated Press

Луис Лула начинает свой третий президентский срок в возрасте 77 лет, проведя перед этим 580 дней в тюрьме в период с 2018 по 2019 год. Теперь рядом с ним в качестве первой леди будет Росангела да Силва. Росангела (Джанья) и Луис Инасиу Лула да Силва начали встречаться в 2018 году, она часто навещала его, когда он был арестован, в штаб-квартире федеральной полиции в Куритибе.

Когда 8 ноября 2019 года Лулу освободили, пара объявила о помолвке. Джанья и Луис официально поженились 18 мая 2022 года в Сан-Паулу. На инаугурации пара вела себя очень эмоционально, молодожены позировали фотографам, сложив руки сердечком.

Инаугурация президента Бразилии / Фото: Associated Press

Инаугурация президента Бразилии / Фото: Associated Press

Первая леди Бразилии надела на церемонию бежевый костюм-тройку, состоящий из широких брюк, жилетки и жакета с "хвостом" сзади. Костюм со всех сторон был обильно украшен вышивкой.

Инаугурация президента Бразилии / Фото: Associated Press

Инаугурация президента Бразилии / Фото: Associated Press

Инаугурация президента Бразилии / Фото: Associated Press

Также на инаугурацию президентская чета взяла с собой их домашнего питомца - собаку по кличке Ресистенсия.

Инаугурация президента Бразилии / Фото: Getty Images

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