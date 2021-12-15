В роскошном костюме: Юлия Тимошенко зажгла на барабанах

Политик продемонстрировала свои умения играть на ударных музыкальных инструментах.
Юлия Тимошенко – на работе серьезная, а вне ее может и повеселиться. Нардеп порадовала поклонников в Instagram забавным видео из студии звукозаписи.
На нем Юлия Владимировна играет на ударных музыкальных инструментах. Она с энтузиазмом стучит палочками по барабанам и тарелке.
"Когда твоя команда умеет создать настроение!" – подписала видео нардеп.
Госпожа Тимошенко выглядела прекрасно. На ней был белый роскошный костюм, состоящий из юбки миди и блейзера с металлическими пуговицами и накладными карманами, а также белая водолазка.
Свой образ политик дополнила любимой аккуратной прической, нежным макияжем, лаконичными серьгами и браслетами.
Ранее Юлия Владимировна поделилась в Facebook романтическими фотографиями, на которых предстала в элегантном белом пальто, из-под которого выглядывала черная одежда с высокой горловиной.
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