В роскошном костюме: Юлия Тимошенко зажгла на барабанах

Политик продемонстрировала свои умения играть на ударных музыкальных инструментах.

Юлия Тимошенко – на работе серьезная, а вне ее может и повеселиться. Нардеп порадовала поклонников в Instagram забавным видео из студии звукозаписи.

На нем Юлия Владимировна играет на ударных музыкальных инструментах. Она с энтузиазмом стучит палочками по барабанам и тарелке.

"Когда твоя команда умеет создать настроение!" – подписала видео нардеп.

Госпожа Тимошенко выглядела прекрасно. На ней был белый роскошный костюм, состоящий из юбки миди и блейзера с металлическими пуговицами и накладными карманами, а также белая водолазка.

Свой образ политик дополнила любимой аккуратной прической, нежным макияжем, лаконичными серьгами и браслетами.

Ранее Юлия Владимировна поделилась в Facebook романтическими фотографиями, на которых предстала в элегантном белом пальто, из-под которого выглядывала черная одежда с высокой горловиной.

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