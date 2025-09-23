ТСН в социальных сетях

115
1 мин

В роскошном луке и с сумкой Louis Vuitton: королева Рания посетила деловое мероприятие в Нью-Йорке

Королева Иордании прилетела на днях в Нью-Йорк.

Ольга Кузьменко
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Рания

Королева Рания / © Instagram королевы Рании

Королева Рания выступила с речью в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке в ходе совещания высокого уровня, посвященного 30-й годовщине Четвертой всемирной конференции по положению женщин, которое проводилось в рамках Недели Генеральной Ассамблеи ООН в ознаменование принятия в 1995 году Пекинской декларации и Платформы действий.

На деловое мероприятие супруга короля Абдаллы II приехала в шелковой рубашке в тонкую полоску от Ferragamo красивого оттенка марсала, дополнив ее черной юбкой с высокой талией и поясом на ней, а в руках держала маленькую сумку от Louis Vuitton.

Королева Рания / © Instagram королевы Рании

Королева Рания / © Instagram королевы Рании

У Рании был выразительный макияж и красивая укладка, серьги с камнями и на шее украшение в виде подвески с сердцем.

В своей речи королева призвала Организацию Объединенных Наций принять «решительные меры» против тех, кто нарушает международное гуманитарное право, подчеркнув, что «права женщин нельзя рассматривать через призму политических интересов».

Напомним, недавно невестка королевы — иорданская принцесса Раджва, посетили ужин в Вашингтоне с мужем кронпринцем Хусейном. Принцесса носила «тяжелый люкс» на этой встрече.

Дата публикации
Количество просмотров
115
