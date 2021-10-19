В роскошном луке, но с неудачным макияжем: герцогиня Кембриджская вышла в свет

В роскошном луке, но с неудачным макияжем: герцогиня Кембриджская вышла в свет

Герцогиня Кембриджская Кэтрин прибыла на запуск кампании Taking Action on Addiction в Лондоне.

Супруга принца Уильяма выглядела сияющей в смелом красном ансамбле, приехав на мероприятие, организованное благотворительной организацией по борьбе с наркозависимостью и алкогольной зависимостью Forward Trust. Там Кейт выступила с программным докладом, посвященным кампании "Принятие мер по борьбе с зависимостью", которая совпадает с Неделей осведомленности о наркозависимости.

На публике 39-летняя герцогиня Кембриджская появилась в плиссированной красной юбке-миди и подобрала по фигуре красную водолазку, дополнив образ бежевыми туфлями-лодочками Ralph Lauren и миниатюрной сумкой за 295 фунтов стерлингов от DeMellier.

Герцогиня Кембриджская / Getty Images

У Кейт были красиво уложены длинные каштановые волосы волнами, а у корней был создан объем. Парикмахер герцогини проделал отличную работу. А вот макияж на лице Кейт был не такой удачный. Ее глаза были подчеркнуты черным карандашом, и на некоторых фото лицо выглядело не лучшим образом.

Герцогиня Кембриджская / Getty Images

На мероприятии Кейт Миддлтон выступила с докладом, в нем говорилось:

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"Зависимость - это не выбор. Никто не хочет стать наркоманом. Но это может случиться с любым из нас. Никто из нас не застрахован. Тем не менее это слишком редко обсуждается как серьезное психическое заболевание. И мы редко тратим время на то, чтобы раскрыть и полностью понять его фундаментальные причины", - сказала Кэтрин.

Напомним, недавно герцогиня Кэтрин вместе с мужем принцем Уильямом посетили церемонию вручения премии Earthshot Prize, которую пресса окрестила "Нобелевской экологической премией". На церемонии Кейт появилась в платье Alexander McQueen с короткими рукавами и струящейся юбкой, которому уже десять лет и дополнила образ поясом от Jenny Packham из свадебной коллекции 2018.

Герцог и герцогиня Кембриджские / Associated Press

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Герцог и герцогиня Кембриджские на церемонии Earthshot Prize (8 фото)

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