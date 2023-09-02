В роскошном платье и без ногтя: леди Виктория Херви оконфузилась на красной дорожке в Венеции

В четвертый день юбилейного 80-го Венецианского кинофестиваля, который традиционно проходит на острове Лидо, на красной дорожке появилась светская львица и тусовщица леди Виктория Херви.

Леди Виктория обожает красиво одеваться, поэтому и для столь важного мероприятия она выбрала эффектный лук.

На аристократке было нежно-розовое платье с фатиновым халтером и шлейфом, обильно расшитое камнями, пайетками и блестками. Оно отлично подчеркнуло ее подтянутую фигуру. Наряд имел высокий разрез, который позволил леди Виктории продемонстрировать свои стройные ноги.

Леди Виктория Херви / Фото: Getty Images

Аутфит она дополнила серебряными босоножками со стразами и на шпильках. Херви сделала аккуратную укладку с локонами и макияж с акцентом на глазах.

И все было бы идеально, если бы не маникюр светской львицы. На большом пальце руки не было наращенного ногтя, поскольку на всех остальных были длинные ногти с молочным гель-лаком. Леди Виктория видимо его сломала, а времени восстановить у нее не было.

Леди Виктория Херви / Фото: Getty Images

К слову, Херви пришла на кинофестиваль посмотреть премьеру фильма "Маэстро" о легендарном американском дирижере и композиторе Леонарде Бернстайне. Режиссером и главным героем ленты выступил Брэдли Купер, который из-за забастовки в Голливуде не явился презентовать свой фильм публике.

Напомним, на гала-показ фильма "Веселая поездка" в Лондоне леди Виктория появилась в белом комбинезоне, состоявшем из топа-бюстье на тонких бретельках и брюк-клеш.

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