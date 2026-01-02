- Дата публикации
-
Категория
Общество
Количество просмотров
106
Время на прочтение
1 мин
В роскошном платье и бриллиантовой тиаре: королева Мэри с мужем-королем посетила новогодний банкет
Королева Мария и король Фредерик X посетили новогодний прием и банкете в Амалиенборгском дворце в Копенгагене.
Их короелвские Величества устроили традиционный новогодний прием для правительства, представителей официальной Дании и двора во дворце Кристиана VII в Амалиенборге.
Мероприятие посетила и королева Маргрете II, мать короля Фредерика X.
На банкете королева Мэри появилась в кружевном топе от Lasse Spangenberg и платье с пышным подолом от Jesper Høvring. На голове у королевы была тиара-бандо с бриллиантами огранки «роза», а в ушах серьги из бриллиантового гарнитура датской короны. Королева собрала волосы в низкий пучок и сделала выразительный вечерний макияж.
В Instagram датской королевской семьи поделились видео с прибытия королевской четы на банкет во дворец.