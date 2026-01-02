В роскошном платье и бриллиантовой тиаре: королева Мэри с мужем-королем посетила новогодний банкет

Королева Мэри и король Фредерик X / © Getty Images

Их короелвские Величества устроили традиционный новогодний прием для правительства, представителей официальной Дании и двора во дворце Кристиана VII в Амалиенборге.

Мероприятие посетила и королева Маргрете II, мать короля Фредерика X.

Королева Мэри / © Getty Images

На банкете королева Мэри появилась в кружевном топе от Lasse Spangenberg и платье с пышным подолом от Jesper Høvring. На голове у королевы была тиара-бандо с бриллиантами огранки «роза», а в ушах серьги из бриллиантового гарнитура датской короны. Королева собрала волосы в низкий пучок и сделала выразительный вечерний макияж.

Королева Мэри и король Фредерик X / © Getty Images

В Instagram датской королевской семьи поделились видео с прибытия королевской четы на банкет во дворец.