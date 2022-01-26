В роскошном платье и бриллиантовой тиаре: султан Брунея выдал свою дочь замуж

36-летняя дочь султана Брунея - принцесса Фадзилла Любабул - вышла замуж за "красивого иностранца". Свадьба была шикарной.

Один из богатейших монархов мира - султан Брунея Хассанал Болкиах - выдал замуж свою 36-летнюю дочь - принцессу Фадзиллу Любабул (дочь султана от его второй жены, бывшей стюардессы Мариам Абдул Азиз, с которой он развелся). Фадзилла - девятая из двенадцати детей Болкиаха.

Избранником принцессы стал Аванг Абдулла Набил Махмуд Аль-Хашими, пишет Daily Mail. Подробной информации о нем нет. Местный таблоид назвал его "красивым иностранцем".

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Для своей дочери султан организовал роскошную свадьбу, которая длилась почти неделю. Церемониальные мероприятия начались еще 16 января, когда Хассанал Болкиах дал формальное благословение на брак дочери. 20 января в мечети Омара Али Сайфуддина в столице Брунея Бандар-Сери-Бегаване состоялась религиозная часть бракосочетания. Ее отметили красивыми салютами из 17 орудий.

А само свадебное торжество пышно прошло в позолоченном зале королевского дворца с дорогими декорациями.

Фото со свадьбы опубликовал в Instagram брат принцессы - принц Абдул Матин. Кстати, его считают самым известным холостяком в стране и звездой Instagram. Парень также появлялся на обложке тайского глянца GQ.

Поделился снимками новоиспеченных молодых также малазийский модельер Бернар Чандран.

Принцесса Фадзилла продемонстрировала несколько аутфитов. На одном из торжеств она была одета в коралловый национальный наряд, украшенный золотом и камнями, и многоярусный золотой головной убор с золотом и драгоценным декором. На ее возлюбленному был тоже коралловый наряд и золотые украшения, а также черный головной убор с золотом.

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На финальной церемонии бракосочетания принцесса Фадзилла появилась в роскошном образе. Она предпочла не традиционный наряд (как заведено в султанской семье), а платье европейского фасона. На ней было белое платье по фигуре с принтом, кружевная фата и бриллиантовая тиара из коллекции ее мачехи Салехи.

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Наряд принцесса дополнила крупными серьгами и ожерельем с медальоном из драгоценных камней, а также туфлями с бриллиантовой россыпью. В руках она держала небольшой букет из серебра, декорированный драгоценными камнями.

Жених Аванг Абдулла Набил Махмуд Аль-Хашими был одет в традиционный костюм из такой же ткани, как у Фадзиллы, с военными атрибутами и драгоценностями.

К слову, принцесса Фадзилла закончила Кингстонский университет в Лондоне. Она получила образование в области международных отношений. Она является капитаном национальной сборной Брунея по нетболу. Принцесса также занимается благотворительными проектами в области здравоохранения и борется за реформы в этой области. При этом Фадзилла избегает публичности.

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