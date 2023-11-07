В роскошном платье и фамильной тиаре: королева Летиция на вечернем гала-приеме в Дании

Испанские король и королева находятся с трехдневным государственным визитом в Дании.

Вчера вечером для короля Филиппа VI и королевы Летиции датская королева Маргрете II и ее наследный сын кронпринц Фредерик организовали гала-ужин во дворце Кристиансборг в Копенгагене.

На банкет 51-летняя королева Летиция прибыла в роскошном синем платье с пышным подолом и круглым вырезом на декольте и вышивкой в виде листьев от Felipe Varela, к наряду подобрала одну из самых величественных тиар Бурбонов Tiara de Lis и роскошные серьги с сапфирами и бриллиантами.

Тиара была подарком короля Альфонсо XIII его невесте Виктории Евгении на свадьбу в 1906 году.

Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Getty Images

Также вечерний образ королева дополнила бриллиантовым браслетом Cartier на запястье и кольцом Coreterno, сделала насыщенный макияж и собрала волосы в красивый низкий хвост, накрутив его локонами.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

К слову, в этом платье королева Летиция уже появлялась на публике в 2015 году на гала-ужине в Королевском дворце Мадрида в честь президента Перу. А в апреле 2017-го повторила это во время своего государственного визита в Японию. Также королева Летиция была с Орденом Слона, врученным ей королевой Дании Маргрете II.

Королева Летиция и король Филипп VI на гала-приеме в Дании / Фото: Getty Images

Напомним, в день приезда в Данию Летиция появилась в темно-красном платье и пальто цвета овсянки от & Other Stories, а обута в туфли Magrit.

Королева Летиция и король Филипп VI с королевой Дании Маргрете II, кронпринцем Фредериком и кронпринцессой Мэри / Фото: Getty Images

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