В роскошном платье и парике: Леди Гага на премьере фильма "Дом Гуччи" в Лос-Анджелесе

В роскошном платье и парике: Леди Гага на премьере фильма "Дом Гуччи" в Лос-Анджелесе

Звезды фильма "Дом Гуччи" снова вышли на красную дорожку. В этот раз на премьерном показе в Лос-Анджелесе.

35-летняя Леди Гага продемонстрировала очередной гламурный образ на красной дорожке. В этот раз главная героиня фильма "Дом Гуччи" вышла на публику в серебристом платье без бретелек, расшитом пайетками и с небольшим шлейфом.

Леди Гага / Associated Press

Наряд плавно струился и великолепно сидел на фигуре актрисы. Длинные волосы Гага спрятала под коротким белым париком, а также сделала, как всегда, насыщенный макияж глаз и губ, надела колье из бриллиантов, драгоценные серьги и несколько колец на пальцах.

На дорожке артистка преимущественно позировала сама или в компании своего партнера Адама Драйвера.

Леди Гага / Associated Press

Леди Гага / Associated Press

Леди Гага и Адам Драйвер / Associated Press

Напомним, на премьере в Нью-Йорке Леди Гага блистала в платье с откровенным декольте от Armani Prive и украшениях Tiffany & Co.

Леди Гага / Associated Press

Леди Гага / Associated Press

А на лондонском показе ленты она была в летящем платье Gucci из коллекции Love Parade SS22. В фильме Леди Гага сыграла роль бывшей жены Маурицио Гуччи – Патриции.

Премьера фильма "Дом Гуччи" в Нью-Йорке / Getty Images

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