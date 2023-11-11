В роскошном платье и тиаре: королева Максима с мужем королем Виллемом-Александром появилась на новых портретах

В этом году король Виллем-Александр отмечает десятилетнюю годовщину со дня своего восшествия на престол.

28 января 2013 года королева Нидерландов Беатрикс (мать Виллема-Александра) выступила по национальному телевидению с объявлением о своем отречении от престола в пользу старшего сына, наследника Виллема-Александра, принца Оранского. А 30 апреля 2013 года принц Оранский стал королем, выбрав в качестве тронного двойное имя (хотя ранее предполагалось, что он будет титуловаться Виллем IV).

Виллем-Александр стал первым мужчиной на нидерландском престоле за 123 года.

В этом году в честь десятой годовщины правления короля Виллема-Александра были выпущены новые государственные портреты его и его супруги королевы Максимы.

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На королеве платье от Jan Taminiau с неглубоким вырезом на декольте и пышным подолом нежного пудрово-розового цвета и парюра "Стюарт". Волосы собраны в вечернюю прическу, а на лице лаконичный макияж. Король в черном фраке, белой рубашке и белом галстуке-бабочке.

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