В роскошном платье с кристаллами и пайетками: рассматриваем свадебный образ Тиффани Трамп

Младшая дочь экс-президента США в наряде от Elie Saab вышла замуж.

В минувшие выходные младшая дочь Дональда Трампа – 29-летняя Тиффани Трамп – вышла замуж за 25-летнего ливанского миллиардера Майкла Булоса. Свадьба состоялась в резиденции Трампа – Мар-а-Лаго, во Флориде.

Для важного события Тиффани выбрала роскошное пышное платье с длинными рукавами от ливанского бренда Elie Saab, расшитое кристаллами, бисером и пайетками.

Свадьба Тиффани Трамп / Фото: Instagram Иванки Трамп

Аутфит Тиф дополнила фатой с пайетками и стразами, элегантными серьгами с бриллиантами, красивой укладкой с локонами и макияжем с акцентом на глазах.

Свадьба Тиффани Трамп / Фото: Instagram Иванки Трамп

Свадьба Тиффани Трамп / Фото: Instagram Иванки Трамп

Жених был одет в элегантный черный смокинг, белую рубашку и черную бабочку.

К алтарю невесту вел ее отец Дональд Трамп. Они шли через красивую арку из цветов. В руках Тиф держала небольшой свадебный букетик из белых цветов.

Свадьба Тиффани Трамп / Фото: Instagram Иванки Трамп

Затем Тиффани сменила свадебный лук. Она переоделась в лаконичное белое платье с пикантным декольте, драпировкой, разрезом и небольшим шлейфом. Шею она украсила колье из драгоценных камней.

Напомним, Тиффани Трамп и Майкл Булос познакомились на отдыхе на греческом острове Миконос 2018 года. Впервые вместе они вышли в свет в августе 2018-го, посетив шоу китайского бренда Taoray Wang. Предложение руки и сердца Майкл сделал Тиффани в январе этого года.

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