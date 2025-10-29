- Дата публикации
В роскошном платье с пикантным декольте: королева Мэри блистала на банкете в Латвии
Король Дании Фредерик X и королева Мэри посетили торжественный прием, организованный в их честь президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем.
Вчера днем состоялась официальная церемония приветствия королевской четы Дании в Рижском замке, а вечером Их Величества посетили банкет.
Во время ужина королевская чета приветствовала приглашенных гостей, а Король произнес речь, в которой сказал:
«От имени Королевы и от себя лично я хотел бы поблагодарить вас за теплый прием здесь, в Латвии. Мы высоко ценим глубокую гармонию, царящую между нашими двумя странами».
На банкете королева Мэри появилась в алом платье Soeren Le Schmidt с красивым вырезом на декольте и короткими рукавами, а также объемным струящимся подолом. На груди у королевы был орден, в руке она держала клатч, тиара и серьги на королевы были в эдвардианском стиле, а на запястье браслет.
На церемонии приветствия днем, напомним, королева Дании появилась в синем платье миди тоже от бренда Soeren Le Schmidt, обула туфли из кожи рептилии от Prada и взяла с собой клатч Quidam Bags.