В роскошном платье с пышным подолом: кронпринцесса Виктория посетила церемонию

Кронпринцесса Виктория с мужем и братом / © Getty Images

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Кронпринцесса Виктория, ее муж кронпринц Даниэль и младший брат принц Карл Филипп побывали на церемонии вручения премии Polar Music Prize 2025 в Grand Hôtel в Стокгольме.

Будущая королева Швеции появилась на мероприятии в черном платье с неглубоким V-образным декольте и открытыми плечами, а также пышной юбкой из тюля. В руках королевская особа держала квадратный клатч и букет цветов, а образ свой дополнила очень интересным колье на шее, которое напоминало ветку дерева со свисающей с него листвой. В ушах у принцессы были серьги из этого же гарнитура.

Принц Карл Филипп, кронпринцесса Виктория и кронпринц Даниэль / © Getty Images

Виктория собрала волосы в низкий пучок, сделала выразительный макияж глаз и нюдовой помадой подчеркнула губы. Обута она была в туфли-лодочки.

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Муж кронпринцессы и ее брат облачились в классические черные смокинги, белые рубашки и галстуки-бабочки.