В роскошном синем наряде: жена премьер-министра Виктория Стармер на памятном мероприятии

Кир Стармер и Виктория Стармер / © Associated Press

15 августа король Чарльз III и королева Камилла посетили специальную поминальную службу в День победы над Японией, которая прошла в графстве Стаффордшир. Во время церемонии король и королева возложили цветы, а также в ним присоединились премьер-министр Великобритании Кир Стармер и его супруга Виктория.

Король Чарльз и королева Камилла / © Associated Press

Но если королева Камилла в этот раз надела наряд пастельного цвета, то леди Виктория выбрала платье и шляпку в роскошном синем оттенке. Платье Виктории Стармер было с кейп-рукавами, небольшими складками и длины миди, а носила она его в сочетании с бежевыми туфлями и небольшой шляпкой.

Кир Стармер и Виктория Стармер / © Associated Press

Почетными гостями мероприятия стали около 33 мужчин в возрасте от 96 до 105 лет, служивших в армии на Дальнем Востоке и в Тихоокеанском регионе. День победы над Японией отмечается ежегодно 15 августа и знаменует собой дату в 1945 году, когда Япония капитулировала перед войсками союзников.

