В роскошном винном платье: княгиня Шарлин присоединилась к мужу во время новогоднего поздравления

Свое поздравление пара записала на фоне красивой елки.

Князь Монако Альбер II традиционно выпустил новогоднее обращение к своим подданным, в котором поздравил всех с Новым годом. В видео к нему присоединилась супруга - княгиня Шарлин.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / фото: скриншот с видео

Поздравление было записано в одном из залов дворца. Комната была роскошно украшена золотыми декорациями, а на заднем фоне стояла елка.

Шарлин в этот раз произвела фурор нарядом, поскольку выбрала роскошное длинное бархатное платье от бренда Ralph Lauren с ассиметричным декольте и длинными рукавами.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / фото: скриншот с видео

Также она сделала красивый сверкающий макияж, укладку и завершила образ большими золотыми серьгами с жемчужинами. Князь Альбер II выбрал классический синий костюм, белую рубашку и галстук.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / фото: скриншот с видео

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / фото: скриншот с видео

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