В роскошной вышиванке и деловом костюме: красивая Елена Зеленская на торжественной церемонии

Елена Зеленская приняла участие в церемонии награждения отличием президента "Национальная легенда Украины". Она вручила награду американскому меценату Говарду Баффету. Также первая леди выступила там с речью.

Говард Баффет и Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

"Для кого-то война "где-то там", а кто-то сам едет туда, где война, потому что не может стоять в стороне, потому что настоящих друзей не нужно просить о помощи", — отметила Зеленская.

Она отметила, что Говард Баффет помогает украинским фермерам с оборудованием и нашим защитникам в реабилитации. Он также профинансировал строительство фабрики-кухни в Буче, которая планирует готовить 10 тысяч порций еды в день и обеспечивать более 30 школ Киевской области.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

"Его энергия помощи действительно не знает границ. Пусть так будет и дальше! Сегодня счастлива вручить этому искреннему и эмпатическому человеку государственную награду. Это меньше всего, чем можем отблагодарить наших друзей в разных странах", – добавила Елена.

На мероприятии супруга президента предстала в брючном деловом черном костюме и роскошной белой вышиванке с красочным орнаментом.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

На сцене Зеленька предстала в удобной серой обуви, а в зале она была в черных остроносых слингбэках.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Первая леди сделала прическу с локонами, нежный макияж и украсила уши золотыми лаконичными серьгами. Она выглядела очень красиво.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Напомним, Елена Зеленская встретилась с супругами дипломатического корпуса – представителями Ассоциации "Супруги украинских дипломатов". Она была одета в деловой костюм пастельного оттенка, состоявшего из жакета сложного кроя и широких брюк со стрелками. Талию Зеленская подчеркнула тонким ремешком.

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