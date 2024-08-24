В роскошной вышиванке и кромке с помпонами: рассматриваем праздничный образ Елены Зеленской

Первая леди выбрала в День Независимости стильную вышиванку от украинского бренда.

Елена Зеленская вместе с мужем Владимиром Зеленским приняла участие в торжественных мероприятиях, посвященных 33-й годовщине Независимости Украины.

Елена и Владимир Зеленские / Фото: Associated Press

В этот день первая леди показала эффектный образ. На ней была красивая бело-черная вышиванка свободного силуэта и с объемными рукавами под названием "Анета" из коллекции "Желудь" от украинского бренда GUNIA Project. Стоимость такой вышиванки – 7800 гривен.

"Дизайн узоров вдохновлен анималистическими и флористическими мотивами из вышитых рушников Приднепровья 18 в. и Сумщины 19 в.", — говорится в описании изделия на официальной странице бренда в Instagram.

Жена президента опоясалась белой кромкой ручной работы с черно-голубой вышивкой, украшенной пушистыми бело-голубовато-зелеными помпонами. Как пишут на сайте бренда, элементы дизайнерского узора, вдохновленные вышитыми рушниками Киевщины, Приднепровья, Сумщины, а также вышивки казацкой старшины 17-18 века. Стоимость кромки – 4500 гривен.

Верх Елена сочетала с черными брюками-палаццо и белыми остроносыми туфлями на шпильках.

Зеленская завершила лук аккуратной укладкой, нежным макияжем и элегантными серьгами.

Напомним, Елена Зеленская в жакете сложного кроя и бежевых туфлях появилась на деловой встрече.

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