В роскошной вышиванке и с жемчужным ожерельем: Елена Зеленская получила знак отличия от МИДа

Елена Зеленская посетила мероприятие "Почетный посол Украины – 2023. Дело ради победы", которое провело Министерство иностранных дел. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба вручил первой леди специальный знак отличия.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

"Для меня честь быть среди вас. Горжусь каждым в этом зале.

Быть послом Украины сегодня означает быть послом демократии и правды. Амбасадором невиданной стойкости и смелости. Это огромная ответственность. Роль дипломатии в нынешней войне, в частности, дипломатии культурной, научной, цифровой, как мы видим из сегодняшних номинаций, огромна", – сказала Зеленская.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Она отметила, что в настоящее время быть послом Украины означает также отвоевывать украденную Россией идентичность.

"Поэтому так важно, что мы последовательно возвращаем себе украинских художников, которых присвоила империя. Чтобы и они были, наконец, украинскими послами в ведущих музеях и культурных сообществах. Наш язык тоже является нашим послом, и когда мы с нашими дипломатами открываем очередной аудиогид в исторической памятке или музеи за рубежом, тоже руководствуемся не только желанием создать удобный сервис, мы хотим, чтобы украинский язык звучал повсюду, где есть украинцы", – добавила супруга президента.

На церемонии первая леди предстала в красивом образе. На ней была роскошная белая рубашка с черной цветочной вышивкой и пышными рукавами. Верх Елена скомбинировала с широкими черными брюками с черным кожаным поясом.

Зеленская сделала аккуратную укладку, макияж в нежных оттенках, шею украсила жемчужным ожерельем, а уши – лаконичными золотыми серьгами-гвоздями.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Напомним, Елена Зеленская на семинаре в Киеве появилась в бежевом костюме украинского бренда.

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