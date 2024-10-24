В роскошной вышиванке и штанах-палаццо: Елена Зеленская приехала в Португалию

Елена Зеленская с рабочим визитом приехала в Португалию. Она приняла участие в открытии украинской книжной полки в муниципальной библиотеке Кашкайш. Кстати, уже создано 200 таких полочек в 50 странах Европы, Азии и Америки.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

"Рада быть здесь по оптимистическому случаю – открытие книжной коллекции, которая расширит знания об Украине и объединит правдой наши страны. Верю, что культура сильнее разрушения, а мы сильнее вместе с ней", – отметила супруга президента.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Зеленская также приняла участие в открытии в Лиссабоне мемориальной доски жертвам Голодомора в Украине 1932-1933 годов.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

"Обе наши страны прожили очень тяжелый ХХ век, боролись против диктатур и произвола. И сейчас Украина вынуждена обороняться уже против реваншизма и посягательств той самой империи, которая устроила Голодомор. Уже правнуки переживших искусственный голод должны спасать свою жизнь от российских ракет ", – сказала Зеленская.

Парламент Португалии признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа еще в 2017 году. Первая леди поблагодарила за осуждение преступлений и поддержку справедливости, в том числе историческую.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Во время этой поездки первая леди Украины продемонстрировала стильный образ. На ней была роскошная кремовая вышиванка с пышными рукавами, выполненная в технике ришелье и "белым по белому". Верх Елена скомбинировала с черными брюками-палаццо и черным кожаным широким поясом с металлической золотистой пряжкой.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Зеленская была обута в черные остроносые туфли на шпильках. У нее была аккуратная укладка, макияж с акцентом на глазах и лаконичные серьги в ушах.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Напомним, Елена Зеленская с красивой прической и в шелковой рубашке с принтом посетила Одесщину.

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