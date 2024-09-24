В роскошной вышиванке и штанах-палаццо: красивая Елена Зеленская получила награду в Нью-Йорке

Первая леди Украины вместе с супругом-президентом находится с рабочей поездкой в США.

Елена Зеленская в Нью-Йорке получила награду Unlock Big Change от всемирной благотворительной организации Theirworld, которой отмечают лидеров, борющихся за право детей на образование.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Награду жене президента вручили за преданность образованию и благосостоянию детей в Украине.

"Но я переадресую это почетное отличие всем педагогам и ученикам, всем волонтерам, меценатам и другим деятелям – словом, всем, кто каждый день делает обучение в Украине возможным. Всем, кто возвращает нашим детям их законное право на развитие", – сказала первая леди.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Получала награду Зеленска в красивом образе. На ней была роскошная вышиванка от украинского бренда GUNIA Project с V-образным вырезом и пышными рукавами, которую она сочетала с черными брюками-палаццо.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Лук Елена дополнила черным кожаным поясом и черными туфлями. Идеально ровная укладка, нежный макияж и золотые серьги завершили аутфит супруги президента.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Напомним, Елена Зеленская продемонстрировала на мероприятии в Нью-Йорке деловой образ в бежевом брючном костюме и рубашке в тон.

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