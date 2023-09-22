В роскошной вышиванке и штанах-палаццо: красивая Елена Зеленская посетила Джорджтаунский университет

Елена Зеленская в рамках официального визита в США посетила одно из ведущих учреждений страны – Джорджтаунский университет в Вашингтоне. Среди выпускников университета – 12 глав государств и многие чиновники разных стран мира. Здесь также функционирует "Украинский клуб", половина членов которого – этнические украинцы.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Первая леди пообщалась со студентами, поблагодарила учреждение за солидарность и многочисленные мероприятия в поддержку Украины.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Зеленская также открыла там юбилейную украинскую книжную полочку.

"США становятся 40 страной нашего проекта "Украинская книжная полочка", в рамках которого передаем лучшие украинские издания ведущим библиотекам мира. Следовательно – читателям, тем, кто хочет больше знать о нас от нас.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Надеюсь, издание ближе познакомят будущих лидеров, воспитанных университетом, с историей и культурой Украины. А значит, будем понимать ценности, за которые боремся, и в будущем", — отметила Елена.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Там первая леди появилась в роскошной белой вышиванке с пышными рукавами, которую она скомбинировала с черными брюками-палаццо с кожаным поясом. Обута Елена была в черные туфли на шпильках.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Свой аутфит Зеленская дополнила элегантной прической, нежным макияжем, золотой цепочкой и лаконичными золотыми серьгами.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Напомним, на встречу с супругами Байденов Елена Зеленская надела костюм молочного оттенка от украинского бренда the COAT by Katya Silchenko и обула туфли на шпильках цвета хаки.

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