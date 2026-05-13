В роскошных мантиях и коронах: король Чарльз и королева Камилла на открытии парламента

Король Чарльз и королева Камилла / © Associated Press

Реклама

Король Чарльза и королева Камилла прибыли сегодня в Вестминстерский дворец, чтобы присутствовать на торжественном открытии парламента. Их Величества покинули Букингемский дворец в ирландской государственной карете, запряженной лошадьми, и прибыли в парламент, чтобы зачитать королевскую речь и изложить планы правительства по принятию новых законов на следующую парламентскую сессию и на последующие периоды.

Король Чарльз и королева Камилла / © Associated Press

Монарх и его супруга ехали в сопровождении суверенного эскорта из королевской гвардии, когда они ехали в Палату лордов. Ирландская государственная карета была изготовлена ​​в Ирландии и представлена ​​в 1853 году на Великой промышленной выставке в Дублине. Изготовитель кареты надеялся привлечь внимание двух высокопоставленных гостей, и когда королева Виктория и ее муж принц Альберт увидели ее, то купили. Она стала одной из любимых карет королевы Виктории, и она часто пользовалась ею после смерти мужа, пишет express.

Королева Камилла / © Associated Press

Король Чарльз и королева Камилла / © Associated Press

Королева Камилла появилась на торжественном открытии в белом платье с вышивкой от Фионы Клэр, у нее на шее было бриллиантовое колье в виде змеи, а в ушах серьги с жемчугом и бриллиантами, которые ранее принадлежали королеве-матери Елизавете. Также ей надели мантию и корону, когда Ее Величества вошла в парламент, а в руках Камилла несла серебристый клатч Launer.

Реклама

Императорская государственная корона / © Associated Press

Король Чарльз и королева Камилла / © Associated Press

Король Чарльз также был одет в праздничные одеяния и носил Имперскую государственную корону. Монарх также носил эту корону во время своего возвращения во дворец после коронации в мае 2023 года.

Новости партнеров