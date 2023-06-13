В роскошных платьях и с красивыми прическами: Иванка Трамп показала праздничные фото с 11-летней дочерью

Иванка Трамп опубликовала в Instagram серию фотографий с празднования бат-мицвы своей 11-летней дочери Арабеллы. Термин "бат-мицва" используют в иудаизме для описания достижения еврейской девочкой или мальчика религиозного совершеннолетия.

Джаред Кушнер и Иванка Трамп с детьми / Фото: Instagram Иванки Трамп

В честь этого события Иванка надела роскошное бирюзовое платье, расшитое камнями и пайетками, с накидкой и пикантным декольте от бренда Jenny Packham. Образ она дополнила красивой укладкой с локонами и макияжем.

Джаред Кушен и Иванка Трамп / Фото: Instagram Иванки Трамп

Иванка Трамп / Фото: Instagram Иванки Трамп

На Арабелле было блестящее голубо-золотистое платье с пышной юбкой. Волосы девочка собрала в хвост и украсила голубыми цветами.

Арабелла / Фото: Instagram Иванки Трамп

На мероприятии были также братья Арабеллы – Теодор и Джозеф, Тиффани Трамп с мужем, Дональд Трамп-младший и Эрик Трамп со своими возлюбленными.

Семья Трампов / Фото: Instagram Иванки Трамп

"С большой любовью и огромной гордостью мы с Джаредом праздновали бат-мицву нашей дочери Арабеллы в минувшие выходные. Мы думаем о выходных с полным сердцем и большим количеством радости и благодарности.

Арабелла / Фото: Instagram Иванки Трамп

От ее обязательств накормить голодные семьи через Кошерный продовольственный банк Еврейского сообщества до поддержки детей с особыми потребностями через ее волонтерскую работу в Friendship Circle и Whispering Manes, преданность Арабеллы и ее преданность делу положительного влияния олицетворяют дух этой особой вехи.

Фото: Instagram Иванки Трамп

Мы не можем не гордиться необычной молодой женщиной, которой она стала. Ее доброта, креативность, юмор, сострадание и страсть наполнили нашу жизнь радостью и вдохновением. Пусть ее бат-мицва станет началом прекрасной и насыщенной главы в ее жизни", – написала Иванка в посте.

Фото: Instagram Иванки Трамп

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