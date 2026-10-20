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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Время на прочтение
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В роскошных платьях и тиарах: шведская королевская семья собралась на банкете во дворце в Стокгольме

В Швеции вчера, как и в Дании, состоялся государственный банкет.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Шведская королевская семья и президентская чета Сингапура

Шведская королевская семья и президентская чета Сингапура / © instagram.com/kungahuset

Вечером король Карл Густав и королева Сильвия устроили государственный банкет в честь визита президента Сингапура Тхармана Шанмугаратнама и его супруги Джейн Юмико Иттоги в Королевском дворце в Стокгольме.

Впервые в истории президент Сингапура совершил государственный визит в Швецию в ознаменование 60-летия дипломатических отношений между двумя странами.

Банкет в честь президентской четы Сингапура в Королевском дворце в Швеции / © instagram.com/kungahuset

Банкет в честь президентской четы Сингапура в Королевском дворце в Швеции / © instagram.com/kungahuset

По этому случаю женщины из шведской королевской семьи надели элегантные платья и тиары, открыв королевскую шкатулку с драгоценностями, чтобы продемонстрировать некоторые из своих самых особенных украшений.

Хозяйка вечера — королева Сильвия — выбрала облегающее лавандовое платье с пышной плиссированной юбкой из коллекции Georg et Arend осень/зима 2021-2022. Она дополнила его соответствующим топом Olympia с высоким воротником, рукавами до локтя и сверкающей кристальной отделкой. Также Сильвия носила тиару Коннот. Эта тиара, выполненная в отчетливо выраженном эдвардианском стиле, украшена бриллиантами и сочетает в себе мотивы гирлянд, цветов, лент и свисающих подвесок. Уникальной особенностью является то, что ее можно отсоединить от оправы и носить как колье.

Королева Сильвия и президент Сингапура Тарман Шанмугаратнам / © instagram.com/kungahuset

Королева Сильвия и президент Сингапура Тарман Шанмугаратнам / © instagram.com/kungahuset

Дочь королевы - кронпринцесса Виктория – блистала в белом кружевном платье H&M и дополнила его Бриллиантовой лавровой тиарой.

Кронпринцесса Виктория / © instagram.com/kungahuset

Кронпринцесса Виктория / © instagram.com/kungahuset

Шведская королевская семья и президентская чета Сингапура / © instagram.com/kungahuset

Шведская королевская семья и президентская чета Сингапура / © instagram.com/kungahuset

Первая леди Сингапура была в платье, сшитом из роскошного шелка, которое имело простой V-образный вырез с перекрещенными лацками и прямую юбку, украшенную перьевыми мотивами, вышитыми золотыми и кремовыми нитями. Первая леди надела соответствующую струящуюся шаль из малинового бархата с гранатовыми вкраплениями по краям, накинутую на руки, как накидка.

Король и королева Швеции с президентской четой Сингапура / © instagram.com/kungahuset

Король и королева Швеции с президентской четой Сингапура / © instagram.com/kungahuset

Король Карл Густав Шведский / © instagram.com/kungahuset

Король Карл Густав Шведский / © instagram.com/kungahuset

Банкет в Королевском дворце / © instagram.com/kungahuset

Банкет в Королевском дворце / © instagram.com/kungahuset

Снимками с банкета поделился королевский дом Швеции в своем Instagram.

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