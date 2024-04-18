В роскошных платьях и тиарах: королевы Летиция и Максима на торжественном банкете

Испанские король и королева вчера вечером посетили государственный банкет, организованный для них нидерландской королевской четой.

Мероприятие прошло в Королевском дворце в Амстердаме. Королева Испании Летиция и королева Нидерландов Максима появились на банкете в эффектных вечерних нарядах, в тиарах и с драгоценными украшениями.

Король Филипп VI и королева Летиция на приеме у королевской семьи Нидерландов / Фото: Associated Press

Королева Летиция появилась на приеме в пышном синем платье с длинными рукавами и объемной юбкой от испанского бренда The 2nd Skin, дополнив наряд бриллиантовой тиарой Сartier. Она сделала вечернюю укладку и макияж, надела бриллиантовые серьги и жемчужную брошь прикрепила к ордену.

Королева Летиция / Фото: Associated Press

Королева Максима прибыла на банкет в бледно-голубом шифоновом платье от Jantaminiau с глубоким вырезом и складками, надела тиару Stuart и серьги-висюльки с бриллиантами королевы Вильгельмины. Королева сделала вечернюю прическу и макияж, к ее платью на груди была пришпилена бриллиантовая брошка в виде банта, а на запястьях было по несколько драгоценных браслетов.

Король Филипп VI и королева Летиция на приеме у королевской семьи Нидерландов / Фото: Associated Press

Также на банкете появилась наследница нидерландского трона – принцесса Каратина Амалия – старшая дочь королевы Максимы и короля Виллема-Александра, а также мать короля и бывшая королева Нидерландов – принцесса Беатрикс.

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