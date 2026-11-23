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В роскошных серьгах за 27 тысяч долларов: княгиня Шарлин блистала на гала-вечере
Принцесса Монако Шарлин любит изысканные украшения от Модных ювелирных домов.
На прошлой неделе вместе с мужем князем Альбером II Шарлин посетила прием по случаю Национального дня Монако, где блистала в золотом платье из коллекции Elie Saab весна/лето 2026 и дополнила лук двухрядными серьгами Laurence Graff Signature из белого и желтого золота от британского бренда Graff, стоимостью 27 800 долларов с бриллиантами 2,31 карата.
Каждая серьга состоит из сужающейся к низу бриллиантовой линии и второго ряда, разделенного на угловатые сегменты, также инкрустированные бриллиантами. Зигзагообразная конструкция перекликается с геометрическим декором платья, а сочетание белого и желтого золота гармонирует с серебристыми и золотистыми оттенками ее наряда.
Словом, к созданию образа для светского вечера княгиня Монако подошла со всей серьезностью.
Быть может потому, что поводом послужил не только праздник Национального дня, но и новое заявление ее мужа князя Альбера II о дальнейшей роли Шарлин в княжеской семье Монако.