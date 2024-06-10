В роскошных украшениях и платье с цветами: 84-летняя Нэнси Пелоси на государственном ужине

Экс-спикер Палаты представителей США выглядела очаровательно на мероприятии в Елисейском дворце.

В Елисейском дворце состоялся государственный ужин, который организовали президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит Макрон по случаю официального визита президентских супругов Байденов.

На банкет прибыла экс-спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Политик выбрала для своего появления вечернее черное платье макси с изображением серебряных цветов на юбке и черные замшевые туфли.

Нэнси Пелоси / Фото: Associated Press

Пелоси сделала укладку с прикорневым объемом, макияж с красной помадой и дополнила лук роскошными золотыми украшениями с бриллиантами: серьгами, колье и часами. В руке она держала черный клатч.

Напомним, Нэнси Пелоси посетила послеоскаровскую вечеринку Vanity Fair в Беверли-Хиллз в наряде с накидкой с принтом пастельных оттенков. Обута она была в туфли цвета металлик.

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