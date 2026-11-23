Король Чарльз и королева Камилла / © Associated Press

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Фото королевской четы были сделаны до того, как они прошли в зал перед началом гала-концерта. Монарх и его супруга были одеты в классические вечерние наряды согласно строгому дресс-коду Black Tie.

На Камилле было вечернее бархатное платье в пол глубокого сапфирово-синего оттенка с V-образным вырезом и длинными рукавами. Лиф и манжеты платья были расшиты синими пайетками и бисером в виде деликатного цветочного узора. Поверх платья была кейп-накидка в пол из гладкой ткани темно-синего цвета.

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Королева Камилла / © Associated Press

В руках Ее Величество держала небольшой прямоугольный атласный клатч, у нее на шее была цепочка с крупным сапфировым кулоном в бриллиантовом обрамлении, а в ушах — бриллиантовые серьги-подвески. Классическая прическа и вечерний макияж дополняли образ.

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Король Чарльз был облачен в черный смокинг с заостренными атласными лацканами и прямые черные брюки с шелковыми лампасами, а также в белоснежную рубашку и черный галстук-бабочку, в его нагрудном кармане был белый платок, а обул Его Величество черные туфли оксфорды.

Король Чарльз и королева Камилла / © Associated Press

Королева Камилла / © Associated Press

Король Чарльз и королева Камилла / © Associated Press

В королевском аккаунте в Instagram поделились фото, написав:

«Royal Variety Performance – самое долгосрочное развлекательное шоу и поддерживает Королевскую благотворительную организацию, которая помогает членам развлекательной индустрии в Великобритании, которым нужна помощь и поддержка.

Предыдущий раз, когда Камилла посещала это шоу – 2016 год, тогда она была еще в статусе герцогини Корнуольской.

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