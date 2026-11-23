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В роскошных вечерних нарядах: королева Камилла и король Чарльз блистали на Royal Variety в Лондоне
Король Чарльз и королева Камилла в пятницу вечером посетили ежегодное представление Royal Variety Performance в лондонском Альберт-холле.
Фото королевской четы были сделаны до того, как они прошли в зал перед началом гала-концерта. Монарх и его супруга были одеты в классические вечерние наряды согласно строгому дресс-коду Black Tie.
На Камилле было вечернее бархатное платье в пол глубокого сапфирово-синего оттенка с V-образным вырезом и длинными рукавами. Лиф и манжеты платья были расшиты синими пайетками и бисером в виде деликатного цветочного узора. Поверх платья была кейп-накидка в пол из гладкой ткани темно-синего цвета.
В руках Ее Величество держала небольшой прямоугольный атласный клатч, у нее на шее была цепочка с крупным сапфировым кулоном в бриллиантовом обрамлении, а в ушах — бриллиантовые серьги-подвески. Классическая прическа и вечерний макияж дополняли образ.
Король Чарльз был облачен в черный смокинг с заостренными атласными лацканами и прямые черные брюки с шелковыми лампасами, а также в белоснежную рубашку и черный галстук-бабочку, в его нагрудном кармане был белый платок, а обул Его Величество черные туфли оксфорды.
В королевском аккаунте в Instagram поделились фото, написав:
«Royal Variety Performance – самое долгосрочное развлекательное шоу и поддерживает Королевскую благотворительную организацию, которая помогает членам развлекательной индустрии в Великобритании, которым нужна помощь и поддержка.
Предыдущий раз, когда Камилла посещала это шоу – 2016 год, тогда она была еще в статусе герцогини Корнуольской.