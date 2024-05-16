В роскошных вышиванках: Владимир и Елена Зеленские поздравили украинцев с праздником

Сегодня, 16 мая, во всемирный День вышиванки Елена Зеленская опубликовала в Instagram красивую фотографию со своим мужем Владимиром Зеленским.

На фото они предстали в роскошных вышиванках. На первой леди была белая рубашка с пышными рукавами, вышитая черными нитями, от бренда Gaptuvalnya, которую она скомбинировала с черным низом и кожаным поясом. На шее у нее была подвеска в виде герба на цепочке.

Елена и Владимир Зеленские / Фото: Instagram Елены Зеленской

А президент надел черную рубашку с белой вышивкой от бренда Etnodim, которую сочетал со штанами хаки.

В посте президентские супруги поздравили всех украинцев с праздником:

"Видим или невидим, она всегда под пикселем защитника и под формой спасателя, под халатом медика, курткой энергетика, она на волонтере, на учителе, на всех, кто держит оборону.

Наши дети знают ее с детства. Она – символ единения всех поколений украинцев через столетие. Ее узор такой неповторимый, потому что вышивается нашими собственными делами на холсте, сотканном нашими ценностями.

За годы сопротивления агрессии она стала неформальной формой всех, кто отстаивает человечность, свободу и право на идентичность.

С Днем вышиванки, Украина, украинцы и друзья Украины!"

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