В России начали перепродавать прокладки через Интернет

В России после того, как многие иностранные производители ушли из страны, началась истерия по поводу средств женской гигиены.

Многие женщины начали скупать прокладки и тампоны, несмотря на то, что в стране гордо заявляют - дефицита не будет. Верят россияне своей власти не очень сильно, поэтому спрос на товар не падает, и на рынке появилось много перекупщиков, которые продают на Avito (аналог ОЛХ) обычные прокладки фирмы Always в два раза дороже.

За пачку из 32 штук просят сейчас от 2000 до 4000 рублей. Прокладки Always продавцы оценивали в среднем по 500 рублей за пачку, некоторые продают целыми упаковками на несколько пачек по 5000 рублей, это при том, что в среднем пачка таких прокладок в магазине сейчас стоит 170 рублей. Из-за ажиотажа дефицит на эти товары создается искусственным путем. Точно такая же ситуация сейчас и с сахаром в стране.

Напомним, что ранее мы рассказывали о том, как россиянок учат делать прокладки из ваты и скотча.