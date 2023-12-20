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В рождественском луке: княгиня Шарлин появилась на праздничном мероприятии с мужем

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
428
Время на прочтение
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В рождественском луке: княгиня Шарлин появилась на праздничном мероприятии с мужем

Княгиня Шарлин / Фото: Getty Images

Князь и княгиня Монако побывали на праздничном мероприятии.

Альбер II и Шарлин присутствовали на Рождественской елке во дворце Монако, где расставляли подарки.

Княгиня Шарлин была сегодня в вязанном красном свитере и темном пальто, а также была в красных перчатках. У Ее Светлости была красивая укладка, макияж глаз и более яркая, чем обычно помада на губах.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / © Getty Images
Княгиня Шарлин и князь Альбер II / Фото: Getty Images

Ее муж князь Альбер II был в белой рубашке, синем кардигане и пальто, а также надел праздничный галстук. Своих девятилетних детей супруги на єто мероприятие не взяли.

Княгиня Шарлин / © Getty Images
Княгиня Шарлин / Фото: Getty Images

А недавно княжеская чета презентовала публике свою рождественскую открытку. На фотографии, которую семья выбрала в качестве своей праздничной открытки Шарлин запечатлена в платье с обнаженным плечом.

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Дата публикации
Просмотры
428
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