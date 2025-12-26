ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
154
Время на прочтение
1 мин

В рождественской речи короля Чарльза III прозвучал украинский "Щедрик"

В Рождество 2025 года участники хора «Песни для Украины» удостоились огромной чести выступить в заключительной части ежегодной рождественской трансляции Его Величества Короля Чарльза III.

Ольга Кузьменко
Король Чарльз III

Король Чарльз III / © Getty Images

Это рождественское обращение монарха ежегодно смотрят миллионы зрителей по телевизору.

Запись, сделанная в Вестминстерском аббатстве и показанная на канале BBC One, включала новую аранжировку «Колокольной песни» Саймона Хоу — любимой рождественской песни, основанной на произведениях «Щедрика» украинского композитора Николая Леонтовича.

В записи приняли участие солисты Ольга Терлецкая и Арина Королецкая, а также участники хора Королевской оперы, королевская арфистка Маред Пью-Эванс и военные музыканты из полка Королевских ВВС, Королевской морской пехоты и Королевской гвардейской дивизии.

«Наш хор остается мощным голосом украинской общины в Великобритании… Благодаря красоте украинской музыки, даже в самые темные времена может сиять свет», — написал в Instagram Богдан Паращак, музыкальный руководитель хора. «Поскольку Украина приближается к четвертому году полномасштабной войны, этот момент стал моментом памяти, благодарности, надежды и единства».

(листайте фото вправо)

Напомним, вчера члены королевской семьи посетили рождественскую службу в церкви Святой Марии Магдалины.

154
Количество просмотров
154
