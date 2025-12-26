В рождественской речи короля Чарльза III прозвучал украинский "Щедрик"

Король Чарльз III / © Getty Images

Это рождественское обращение монарха ежегодно смотрят миллионы зрителей по телевизору.

Запись, сделанная в Вестминстерском аббатстве и показанная на канале BBC One, включала новую аранжировку «Колокольной песни» Саймона Хоу — любимой рождественской песни, основанной на произведениях «Щедрика» украинского композитора Николая Леонтовича.

В записи приняли участие солисты Ольга Терлецкая и Арина Королецкая, а также участники хора Королевской оперы, королевская арфистка Маред Пью-Эванс и военные музыканты из полка Королевских ВВС, Королевской морской пехоты и Королевской гвардейской дивизии.

«Наш хор остается мощным голосом украинской общины в Великобритании… Благодаря красоте украинской музыки, даже в самые темные времена может сиять свет», — написал в Instagram Богдан Паращак, музыкальный руководитель хора. «Поскольку Украина приближается к четвертому году полномасштабной войны, этот момент стал моментом памяти, благодарности, надежды и единства».

Напомним, вчера члены королевской семьи посетили рождественскую службу в церкви Святой Марии Магдалины.