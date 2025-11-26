ТСН в социальных сетях

71
1 мин

В розовом костюме и на каблуках: 81-летняя королева Швеции приехала в Германию

Королева Швеции Сильвия приехала с визитом в Берлин.

Ольга Кузьменко
Королева Сильвия

Королева Сильвия / © Getty Images

Ее Величество королева прибыла в Германию, где встретилась с федеральным канцлером Фридрихом Мерцом. Они оба присутствовали на церемонии награждения немецкой премии малого и среднего бизнеса 2025 года.

81-летнии Сильвия приехала на церемонию в ярком розовом твидовом юбочном костюме, под жакет надела черный топ и обула черные туфли на невысоких каблуках, а в руках держала черный клатч.

Королева Сильвия / © Getty Images

Королева Сильвия / © Getty Images

Образ королева дополнила жемчужным колье и жемчужными серьгами-висюльками в ушах. Также у нее был легкий макияж на лице и ее фирменная укладка. Маникюр был выполнен в ярком оттенке, а на пальцах было несколько колец с камнями.

Напомним, недавно в Германию приезжала с визитом старшая дочь Сильвии — кронпринцесса Виктория. Она встречалась с президентом Германии Франк-Вальтер Штайнмайером и первой леди Эльке Бюденбендер. На встречу Виктория приехала тоже в коротком твидовом жакете, но только красного цвета и подобрала к нему широкие черные брюки.

Эльке Бюденбендер, кронпринцесса Виктория и Франк-Вальтер Штайнмайер / © Getty Images

Эльке Бюденбендер, кронпринцесса Виктория и Франк-Вальтер Штайнмайер / © Getty Images

