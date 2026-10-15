В розовом блейзере и брюках: элегантный выход королевы Летиции в новой поездке

Король Филипп VI и королева Летиция / © Getty Images

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Королева Летиция и король Филипп VI прибыли в отель «Мелилья Пуэрто», где у них состоялась встреча президента Мелильи Хуана Хосе Имброды и министра по вопросам инклюзии, социального обеспечения и миграции (выступающей также в качестве официального представителя правительства) Эльмы Саис с представителями местного сообщества.

Королева Летиция выбрала для выхода бледно-розовый блейзер, того же оттенка, под который надела белую рубашку со складками спереди и черные прямые брюки. Ее классический образ дополняли тройные серьги-колечки в ушах, легкий макияж на лице и распущенные волосы.

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Король Филипп VI и королева Летиция / © Getty Images

Король Филипп VI облачился в темно-серый классический костюм в полоску, белую рубашку и синий галстук в принт.

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Буквально несколькими днями ранее королева и король посетили мэрию в ходе визита в автономный город Сеута, где Летиция блистала в жакете Hugo Boss и черных широких брюках.

Король Филипп VI и королева Летиция / © Getty Images

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