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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Время на прочтение
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В розовом брючном костюме и лодочках: королева Матильда вышла в свет в ярком луке

Королева Бельгии продемонстрировала новый яркий лук на публичном мероприятии.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Матильда

Королева Матильда / © Getty Images

Ее Величество принимала делегацию Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) в Королевском дворце в Брюсселе.

На эту встречу королева Матильда приехала в розовом брючном костюме, который состоял из короткого жакета, под который она надела белый топ и укороченных брюк со стрелками. В тон костюма Матильда подобрала замшевые туфли-лодочки на каблуках, розовую сумку на плечо и серьги-висюльки с крупными розовыми камнями. Ее аутфит также дополняло несколько золотых браслетов, часы на запястье и кольцо с сапфиром.

Королева Матильда / © Getty Images

Королева Матильда / © Getty Images

Матильда сделала свою фирменную укладку и очень легкий дневной макияж.

А вчера королева вместе с супругом королем Филиппом прибыли на заключительный концерт конкурса королевы Елизаветы в Брюсселе, где Ее Величество продемонстрировала белоснежный лук.

Королева Матильда и король Филипп / © Getty Images

Королева Матильда и король Филипп / © Getty Images

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