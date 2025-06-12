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В розовом брючном костюме и лодочках: королева Матильда вышла в свет в ярком луке
Королева Бельгии продемонстрировала новый яркий лук на публичном мероприятии.
Ее Величество принимала делегацию Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) в Королевском дворце в Брюсселе.
На эту встречу королева Матильда приехала в розовом брючном костюме, который состоял из короткого жакета, под который она надела белый топ и укороченных брюк со стрелками. В тон костюма Матильда подобрала замшевые туфли-лодочки на каблуках, розовую сумку на плечо и серьги-висюльки с крупными розовыми камнями. Ее аутфит также дополняло несколько золотых браслетов, часы на запястье и кольцо с сапфиром.
Матильда сделала свою фирменную укладку и очень легкий дневной макияж.
А вчера королева вместе с супругом королем Филиппом прибыли на заключительный концерт конкурса королевы Елизаветы в Брюсселе, где Ее Величество продемонстрировала белоснежный лук.