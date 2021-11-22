В розовом брючном костюме: королева Матильда на новом мероприятии

Бельгийская королева Матильда всегда с удовольствием выполняет свои королевские обязанности.

Ее Величество на днях посетила центр престарелых Синт-Францискус в Винкте. В рамках недели чтения вслух королева зачитала несколько отрывков из книги для пожилых и молодых людей. В этом году основное внимание уделяется социальной помощи и инициативам между школами и домами для престарелых.

Королева Матильда / Getty Images

Матильда также охотно пообщалась со всеми, кто приехал ее поприветствовать. На публике королева-консорт появилась в розовом брючном костюме, под который надела клетчатую блузу с бантом, а в руках держала несколько бумажных цветов.

Элегантный лук королевы дополняла лаконичная укладка, легкий макияж, часы и браслет на запястье, а также помолвочное кольцо с сапфиром.

Королева Матильда / Getty Images

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