В розовом джемпере и брюках-карго: принцесса Леонор с родителями приехала в деревню Кадаведо

Вчера испанская принцесса Леонор отпраздновала свой 17-й день рождения. А несколько дней назад наследница трона вместе с родителями посетила деревню Кадаведо.

Деревня Кадаведо в этом году стала победителем премии "Образцовый город Астурии". Премия вручается городу или деревне в Астурии, которые заметно выделились в защите и сохранении своей природной среды, своего исторического и культурного наследия.

Принцесса Леонор с родителями / Фото: Getty Images

Королевская семья прибыла в деревню на следующий день после вручения награды "Принцесса де Астурия" на церемонии в Овьедо. Принцесса Леонор в этот день надела ярко-розовый джемпер, который сочетала с белыми брюками-карго и белыми кедами.

Леонор собрала густые волосы в высокий хвост и надела небольшие золотые серьги-кольца.

Принцесса Леонор с родителями / Фото: Getty Images

Во время визита в Овьедо Леонор несколько раз появлялась на публике вместе с родителями и младшей сестрой. На одно из них принцесса Леонор пришла в эффектном розовом костюме и затмила свою мать Летицию. Мать принцессы в тот день блистала в платье с американской проймой от Teresa Helbig и туфлях-слингбэках Carolina Herrera.

Принцесса Леонор / Фото: Getty Images

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