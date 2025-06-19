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В розовом кардигане и широкой белой шляпе: леди Сара Чатто посетила скачки в Аскоте
Леди Сара Чатто посетила Royal Ascot вместе с членами британской королевской семьи.
61-летняя дочь принцессы Маргарет приехала на мероприятие в розовом кардигане и белой юбке, она была в белой широкополой шляпе, на шее у нее было жемчужное ожерелье из пяти нитей и жемчужные серьги с бриллиантами были в ушах.
Сара была практически без макияжа на лице так как предпочитает натуральность, а ее волосы были распущены.
Также скачки на ипподроме в Аскоте посетила леди Габриэлла Виндзор. После трагической смерти ее мужа Томаса Кингстона члены ее семьи сплотились вокруг Габриэллы и оказали ей поддержку. На фото видно, как леди Габриэлла тепло общается с Зарой Тиндалл на скачках.