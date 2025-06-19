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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Время на прочтение
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В розовом кардигане и широкой белой шляпе: леди Сара Чатто посетила скачки в Аскоте

Леди Сара Чатто посетила Royal Ascot вместе с членами британской королевской семьи.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Леди Сара Чатто

Леди Сара Чатто / © Getty Images

61-летняя дочь принцессы Маргарет приехала на мероприятие в розовом кардигане и белой юбке, она была в белой широкополой шляпе, на шее у нее было жемчужное ожерелье из пяти нитей и жемчужные серьги с бриллиантами были в ушах.

Сара была практически без макияжа на лице так как предпочитает натуральность, а ее волосы были распущены.

Леди Сара Чатто / © Getty Images

Леди Сара Чатто / © Getty Images

Также скачки на ипподроме в Аскоте посетила леди Габриэлла Виндзор. После трагической смерти ее мужа Томаса Кингстона члены ее семьи сплотились вокруг Габриэллы и оказали ей поддержку. На фото видно, как леди Габриэлла тепло общается с Зарой Тиндалл на скачках.

Леди Габриэлла Виндзор и Зара Тиндалл / © Getty Images

Леди Габриэлла Виндзор и Зара Тиндалл / © Getty Images

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